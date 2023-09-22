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TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı

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Giriş: 22.09.2023 13:35
TOKİ'den konut ve iş yeri alanlar için indirim kampanyası başladı. Borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25'lik indirimden faydalanabilecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ve konuğu aktardı.
TOKİ’den yüzde 25 indirim fırsatı
TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı
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