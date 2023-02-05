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TOKİ'de Ankara için kura zamanı

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 14:17
TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında 1 milyon arsanın kuraları çekilmeye başlandı. Mardin, Bitlis, Burdur illerinde kuralar tamamlandı. Sıra Ankara'da. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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