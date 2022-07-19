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TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır?

İHA
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Giriş: 19.07.2022 09:57
TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 24 ilde gerçekleştirilecek 3.151 konut satışı için başvurular başladı. Kura yöntemiyle yapılacak ucuz konut satışı için başvuru şartları belirlendi. Söz konusu konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ne kadar? TOKİ başvuru şartları nelerdir?
TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır?
TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır?
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