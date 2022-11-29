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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ YARIN

A Haber
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Giriş: 29.11.2022 13:40
TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla'da yapılacak 508 adet konutun kura çekilişi için tarih netleşti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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