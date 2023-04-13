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TOKİ indirim kampanyasının şartları belli oldu! Kimler faydalanabilecek?

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 10:48
TOKİ kampanyasından kimler nasıl yararlanabilecek? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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