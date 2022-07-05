05 Temmuz 2022, Salı
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TOGG’un görüntüsü gündeme oturdu! Solladığı otomobilin sürücüsü konuştu: Satışa çıkar çıkmaz ilk yazılanlardan birisi olacağım
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, gece yarısı yolda yolculuk yaparken görüntülendi. TOGG'un o görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Videonun sahibi olan Savaş Keşcioğlu de TOGG ile ilgili ilgi toplayan ifadeler kullandı. Keşçioğlu, "TOGG’u bu kadar yakından gördükten sonra şunu söyleyebilirim; satışa çıkar çıkmaz ilk yazılanlardan birisi olacağım." şeklinde konuştu.