TOGG’un görüntüsü gündeme oturdu! Solladığı otomobilin sürücüsü konuştu: Satışa çıkar çıkmaz ilk yazılanlardan birisi olacağım

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, gece yarısı yolda yolculuk yaparken görüntülendi. TOGG'un o görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Videonun sahibi olan Savaş Keşcioğlu de TOGG ile ilgili ilgi toplayan ifadeler kullandı. Keşçioğlu, "TOGG’u bu kadar yakından gördükten sonra şunu söyleyebilirim; satışa çıkar çıkmaz ilk yazılanlardan birisi olacağım." şeklinde konuştu.