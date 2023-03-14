TOGG'un fiyatı bugün açıklanacak! Bir rüya gerçek oluyor

Türkiye'nin otomobili TOGG'un fiyatı bugün açıklanıyor. Başlangıç paketinin 1 milyon lira civarında olması bekleniyor. Ay sonu itibarıyla çekilen kuralarla öncelik sırasına göre 2023'ün sonuna kadar 20 bin adet Togg sahiplerine teslim edilecek.