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TOGG yeni logosunu Amerika’da tanıtacak!

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Giriş: 13.12.2021 11:28
Güncelleme:13.12.2021 11:28
Türkıye'nin Otomobil Girişim Grubu, 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye katılacak. 2022 sonunda üretimi başlayacak olan SUV modelinin sergileneceği fuarda, TOGG'un yeni logosu da tanıtılacak.
TOGG yeni logosunu Amerika’da tanıtacak!
TOGG yeni logosunu Amerika’da tanıtacak!
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