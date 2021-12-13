13 Aralık 2021, Pazartesi
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TOGG yeni logosunu Amerika’da tanıtacak!
Türkıye'nin Otomobil Girişim Grubu, 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye katılacak. 2022 sonunda üretimi başlayacak olan SUV modelinin sergileneceği fuarda, TOGG'un yeni logosu da tanıtılacak.