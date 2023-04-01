Togg enerji maliyetiyle yüz güldürecek! 1000 KM'yi bakın kaç liraya gidecek?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da, ön sipariş süreci tamamlandı. İlk teslimat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacak. Teslimatlarına rdından Togg'u artık yollarımızda göreceğiz. Teknoloji harikası akıllı cihaz, enerji maliyetiyle de vatandaşın yüzünü güldürecek. İstanbul-Trabzon arasında yaklaşık 1.000 kilometrelik bir yolu Togg benzinli araçtan yarı yarıya daha ucuza gidecek.