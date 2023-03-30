Togg bataryası ne kadara dolacak? Trugo şarj ücretlerini açıkladı! Togg kilometrede ne kadar yakacak?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un şarj fiyatları belli oldu. Togg'un şarj istasyonu Trugo, kW/s başına birim ücretini 7,99 TL olarak duyurdu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da netleşti.