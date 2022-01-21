21 Ocak 2022, Cuma
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TL dönüşümüne vergi istisnası geliyor! Ekonomi teklifi neler getiriyor?
Ekonomi paketi Meclis genel kurulu'da kabul edildi. TÜİK, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, Kasım 2021 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni ve geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarının detaylarını A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.