Ticari faaliyet canlanıyor! Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Beyaz eşya satışı yüzde 40 arttı. Ocak- Mart arasında geçen yıla göre yüzde 40 fazla satış yapıldı. Salgına rağmen 2020 ve bu yıl iki ayda 17 milyon 18 bin 964 turist geldi. Faizsiz konutta rekor geldi. Mart ayında kredisiz 89 bin 426 adet konut satıldı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili detayları A Haber'de anlattı. Erdem, KOSGEB'den finansman desteğinin ayrıntılarını da aktardı.

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