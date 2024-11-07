Ticaret Bakanı Ömer Bolat Turkuvaz'daki dev zirvede: 15 ayın 10'unda rekor kırdık

Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor olan “Türkiye İhracat Seferberliği Programı”, ihracat sektöründe faaliyet gösteren lider isimleri, kamu temsilcilerini, ihracatçı birliklerini ve finans sektörü yetkililerini bir araya getiriyor. Zirve kapsamında Ticaret Bakanı T.C. Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye’nin yeni ihracat politikalarına dair yeni yaklaşımlar hakkında bilgiler veriyor. İhracatta rekor üstüne rekor kırıldığını vurgulayan Bakan Bolat, "Ekim ayı ile beraber son 15 ayın 10'unda aylık rekorlar kırdık. Ümidimiz kalan 2 ayda da geçen yılki rakamlarımızı aşmak. Şu anda iyi gidiyoruz. Kasım ayında da rekor denemeleri yapacağız. OVP hedefimizi tutturmak amacındayız." dedi.

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