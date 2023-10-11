Ticaret Bakanı Ömer Bolat Brüksel'de çağrıda bulundu: Gümrük Birliği güncellenmeli

Brüksel'de konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Birliği'nin küresel ekonominin gerçeklerine ve ortaklık ruhuna uygun bir şekilde güncellenmesi gerektiğini söyledi. "Gümrük Birliği, 1995'teki başlangıcından bu yana Türkiye ile AB arasındaki ticari ve ekonomik entegrasyonun dönüm noktası olmuş ve Türkiye'nin çeşitli alanlarda AB ile entegrasyonunun ilerletilmesinde önemli bir rol oynamıştır." diyen Bolat, AB ile Türkiye arasında 1995'te 30 milyar dolar olan ticaret hacminin 7 kat artışla 2022'de yaklaşık 200 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekti.