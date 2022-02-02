02 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdık
Geçen yıl ihracatta 225 milyar dolar bandını aşarak 2021 hedefinin yanısıra 198 milyar dolarlık 2022 hedefini de aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kıran Türkiye yeni yılda da hız kesmiyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre %17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı rakamıdır. Dış ticaret Ocak ayında %38 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir " dedi.