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THY'nin yeni uçağı filoya katıldı

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Giriş: 20.12.2022 21:15
Güncelleme:20.12.2022 21:15
Türk Hava Yollarının (THY) yeni nesil uçaklarından Airbus A350-900, boyanarak filoya katıldı. THY'den yapışan açıklamada, " "Evine hoş geldin TC-LGL." denildi.

THY Teknik AŞ tarafından boyanan uçakla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Evine hoş geldin TC-LGL. THY filosuna yakın zamanda katılan yeni nesil uçaklardan biri olan Airbus A350-900 tipi için ilk uçak boyama hizmetimizi tamamladık." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan görüntülerde, uçağın boyanma aşamaları yer aldı.

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