THY’nin yeni uçağı filoya katıldı

Türk Hava Yollarının (THY) yeni nesil uçaklarından Airbus A350-900, boyanarak filoya katıldı. THY'den yapışan açıklamada, " "Evine hoş geldin TC-LGL." denildi.

THY Teknik AŞ tarafından boyanan uçakla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Evine hoş geldin TC-LGL. THY filosuna yakın zamanda katılan yeni nesil uçaklardan biri olan Airbus A350-900 tipi için ilk uçak boyama hizmetimizi tamamladık." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan görüntülerde, uçağın boyanma aşamaları yer aldı.