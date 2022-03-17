17 Mart 2022, Perşembe
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THY'den SON DAKİKA "kar yağışı" açıklaması: İstanbul Havalimanı'ndan 57 sefer iptal
Türk Hava Yolları(THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.