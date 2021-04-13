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THY'den Ramazan ayına özel video

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Giriş: 13.04.2021 14:38
Güncelleme:13.04.2021 14:40
Ramazan'ın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımlayan Türk Hava Yolları, "Hoş geldin Ramazan. Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY), ramazanın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hoş geldin Ramazan. Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, İstanbul semalarındaki THY uçağının penceresinden çekilen görüntü yer alıyor.

THY'den Ramazan ayına özel video
THY'den Ramazan ayına özel video
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