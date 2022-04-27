27 Nisan 2022, Çarşamba
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THY'den çevreci uçağına özel tasarım! İlk uçuşunu Stockholm’e gerçekleştirdi
Türk Hava Yolları, çevreci yakıt kullanarak operasyonlarını gerçekleştirdiği "Airbus A321" tipi TC-JSU kuyruk numaralı uçağına, yaprak desenlerinden oluşan özel bir tasarım uyguladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Uçağımızın üzerinde yer alan biyoyakıt ifadesiyle havacılık sektöründe karbon emisyonu ile mücadelenin en önemli maddelerinden olan sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına dikkat çekmek istiyoruz" dedi.