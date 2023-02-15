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THY'den 9 Şubat ve öncesi düzenlenen biletler ile ilgili açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2023 09:26
Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi koşuluyla 6 Şubat-31 Mart arasındaki tüm yurt içi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşların ücretsiz değiştirilebileceğini veya biletlerin kesintisiz iade edilebileceğini duyurdu.
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