THY'den 9 Şubat ve öncesi düzenlenen biletler ile ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi koşuluyla 6 Şubat-31 Mart arasındaki tüm yurt içi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşların ücretsiz değiştirilebileceğini veya biletlerin kesintisiz iade edilebileceğini duyurdu.