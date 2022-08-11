11 Ağustos 2022, Perşembe
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THY yolcu taşıma rakamlarını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY), temmuz ayında iç ve dış hat olmak üzere toplam 7.8 milyon yolcu taşıdı. Havayolu şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) temmuz ayı trafik sonuçlarını açıkladı.