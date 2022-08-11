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THY yolcu taşıma rakamlarını duyurdu

AA
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Giriş: 11.08.2022 09:16
Türk Hava Yolları (THY), temmuz ayında iç ve dış hat olmak üzere toplam 7.8 milyon yolcu taşıdı. Havayolu şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) temmuz ayı trafik sonuçlarını açıkladı.
THY yolcu taşıma rakamlarını duyurdu
THY yolcu taşıma rakamlarını duyurdu
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