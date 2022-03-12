THY yarın 180 uçuşunu iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. İstanbul Havalimanı'nda planlanan uçuşlar devam ederken, bugün kalkış ve iniş olmak üzere toplam 771 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor.