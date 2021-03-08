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THY dünyanın en iyileri arasında! THY en hızlı büyüyen kargo teşkilatı oldu!

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Giriş: 08.03.2021 14:00
Güncelleme:08.03.2021 14:12
Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında basın toplantısı yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, genel bir değerlendirmede bulundu. Aycı,  “2020’nin son çeyreğinde 3. çeyrek performansını da geçerek, son çeyrekte 112 milyon dolar da faaliyet karı elde etmeyi başararak seneyi kapattık” dedi.  Aycı, "Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı” diye konuştu.
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