23 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Terörün finansmanında yürütülen ortak mücadele meyvelerini verdi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi: Şimdi etkin uygulama zamanı

Terörün finansmanında yürütülen ortak mücadele meyvelerini verdi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi: Şimdi etkin uygulama zamanı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2023 18:52
Konya'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan iki kişinin yakalanması, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in büyük önem verdiği terörün finansmanıyla mücadelede MASAK'ın diğer kurumlarla koordinasyonunun önemli bir örneği oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili olarak "Türkiye terörün finansmanı ve kara parayla önemli adımlar atıyor. Yasal düzenlemeler FATF tarafından teyit edildi, şimdi etkin uygulama zamanı." açıklamasında bulundu.
Yürütülen ortak mücadele meyvelerini verdi
Yürütülen ortak mücadele meyvelerini verdi
İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek?
İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek?
Fındık üreticileri hasada hazırlanıyor!
Fındık üreticileri hasada hazırlanıyor!
Tarihi projede Berat Albayrak vurgusu
Tarihi projede Berat Albayrak vurgusu
Memur ve emekli için yeni zam maratonu!
Memur ve emekli için yeni zam maratonu!
GYODER’den kiraları düşürecek yeni formül!
GYODER’den kiraları düşürecek yeni formül!
Rusya domates ithalat kotasını artırdı!
Rusya domates ithalat kotasını artırdı!
MB’den zorunlu karşılıkta değişiklik
MB'den zorunlu karşılıkta değişiklik
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Rezervlerde artış sürüyor!
Rezervlerde artış sürüyor!
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu!
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!
Daha Fazla Video Göster