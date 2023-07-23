Terörün finansmanında yürütülen ortak mücadele meyvelerini verdi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi: Şimdi etkin uygulama zamanı

Konya'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan iki kişinin yakalanması, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in büyük önem verdiği terörün finansmanıyla mücadelede MASAK'ın diğer kurumlarla koordinasyonunun önemli bir örneği oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili olarak "Türkiye terörün finansmanı ve kara parayla önemli adımlar atıyor. Yasal düzenlemeler FATF tarafından teyit edildi, şimdi etkin uygulama zamanı." açıklamasında bulundu.