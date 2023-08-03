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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Giriş: 03.08.2023 10:09
Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artarken yıllık bazda yüzde 47,83 oldu. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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