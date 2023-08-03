Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artarken yıllık bazda yüzde 47,83 oldu. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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