Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi

Temel ihtiyaç maddelerinde KDV yüzde 8'e düşürüldü. Düzenleme bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. İndirim, deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar birçok ürünü kapsayacak. KDV indirimi raflara nasıl yansıdı? Detayları A haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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