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Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi

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Giriş: 01.04.2022 09:33
Güncelleme:01.04.2022 09:33
Temel ihtiyaç maddelerinde KDV yüzde 8'e düşürüldü. Düzenleme bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. İndirim, deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar birçok ürünü kapsayacak. KDV indirimi raflara nasıl yansıdı? Detayları A haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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