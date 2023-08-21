21 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Tek kutupluluktan çok kutupluluğa yeni dünya! ABD’nin yeni dünya düzeni projesi neydi?

Tek kutupluluktan çok kutupluluğa yeni dünya! ABD’nin yeni dünya düzeni projesi neydi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2023 21:46
Güncelleme:21.08.2023 22:12
Dünya, Rusya -Ukrayna savaşına odaklanırken diğer yanda ekonomik ve askeri açıdan önemli bir küresel aktör haline gelen Çin- ABD rekabeti kızışıyor. Çin, 'kuşak yol  projesi' ile Doğu Asya, Orta Asya, Doğu Akdeniz ve Avrupa'yı ticari olarak bir birine bağlamak istiyor. ABD bu projeyi bölgesel çıkarlarına tehdit olarak görüyor. Çin'in yükselişi ile birlikte soğuk savaş sonrası ABD hegemonyasında kurulan sözde ''yeni dünya düzeni” sarsılıyor. Çin, Rusya- Türkiye gibi küresel aktörlerin rol aldığı uluslararası arenada yeni bir dünya kuruluyor. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekliye zam müjdesi: İste hesaplama!
Emekliye zam müjdesi: İste hesaplama!
ABD’nin yeni dünya düzeni projesi neydi?
ABD’nin yeni dünya düzeni projesi neydi?
Küresel ticarette tehlike çanları!
Küresel ticarette tehlike çanları!
Başkan Erdoğan’dan emekliye “ek zam” mesajı
Başkan Erdoğan’dan emekliye “ek zam” mesajı
Ekonomide gündem yoğun
Ekonomide gündem yoğun
Türkiye Macaristan’a doğal gaz ihraç edecek
Türkiye Macaristan’a doğal gaz ihraç edecek
Memur zammı yarın belli olur mu?
Memur zammı yarın belli olur mu?
Milyonları ilgilendiriyor! Kimlere verilecek?
Milyonları ilgilendiriyor! Kimlere verilecek?
Van’da petrol araması yapılacak
Van'da petrol araması yapılacak
Altın ve dövizde nasıl bir seyir bekleniyor?
Altın ve dövizde nasıl bir seyir bekleniyor?
Emekliye ara zam ne kadar ve yüzde kaç olacak?
Emekliye ara zam ne kadar ve yüzde kaç olacak?
Günlük kiralık evler için vergi hazırlığı
Günlük kiralık evler için vergi hazırlığı
Daha Fazla Video Göster