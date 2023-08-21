Tek kutupluluktan çok kutupluluğa yeni dünya! ABD’nin yeni dünya düzeni projesi neydi?

Dünya, Rusya -Ukrayna savaşına odaklanırken diğer yanda ekonomik ve askeri açıdan önemli bir küresel aktör haline gelen Çin- ABD rekabeti kızışıyor. Çin, 'kuşak yol projesi' ile Doğu Asya, Orta Asya, Doğu Akdeniz ve Avrupa'yı ticari olarak bir birine bağlamak istiyor. ABD bu projeyi bölgesel çıkarlarına tehdit olarak görüyor. Çin'in yükselişi ile birlikte soğuk savaş sonrası ABD hegemonyasında kurulan sözde ''yeni dünya düzeni” sarsılıyor. Çin, Rusya- Türkiye gibi küresel aktörlerin rol aldığı uluslararası arenada yeni bir dünya kuruluyor. İşte tüm detaylar…

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