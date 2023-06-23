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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle görüşecek

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Giriş: 23.06.2023 13:33
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle bugün İstanbul'da görüşecek. Toplantının ana gündem maddesinin bankacılık sektörünün talep ve sorunları olduğu belirtiliyor.
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