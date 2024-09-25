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TBMM’de gündem ekonomi! Merkez Bankası Başkanı Karahan sunum yapacak

TBMM’de gündem ekonomi! Merkez Bankası Başkanı Karahan sunum yapacak

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 09:26
Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönemin 3. yasama yılı 1 Ekim de başlıyor. Meclis'in öncelikli gündem başlığı ekonomi olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Bu dönem Meclis'te anayasa mesaisinin hızlanması beklenirken pek çok kanun teklifinin de genel kurula gelmesi bekleniyor.
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