05 Şubat 2023, Pazar
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TBMM’de gözler EYT teklifinde! İlk viraj dönüldü... EYT DÜZENLEMESİ ne zaman yasalaşır? İşte süreç
Meclis'te gündem yoğun olacak. Yeni haftada gözler EYT düzenlemesinde. Teklifin Salı günü Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Ece Altuğ EYT ile ilgili son gelişmeleri ve süreci anlattı. Altuğ, "İlk viraj dönüldü diyebiliriz EYT düzenlemesinde. Meclis’te Plan Büt Komisyonu’nda kabul edildi. Sırada Genel Kurul aşaması olacak. Bunun için de gözler 7 Şubat Salı gününe çevrilmiş durumda. Genel Kurul’da görüşmeleri olacak. Uzun hareketli bir mesai olmasını bekliyoruz ama aynı gün içinde bu düzenlemenin yasalaşacağını ifade etmiş AK Parti kurmayları. Dolayısıyla artık Salı günü yasalaşması bekleniyor EYT düzenlemesinin." ifadelerini kullandı.