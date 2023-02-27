TBMM’de EYT mesaisi başlıyor

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi için gözler bu haftaya çevrildi. TBMM'de mesai, yarın başlayacak. EYT de, Genel Kurul gündeminin ilk ve öncelikli başlıkları arasında olacak.

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