Tatil planı yapanlar otellerde yeni döneme dikkat! İşte detaylar |Video

Koronavirüs sonrası turizm sektörünün nasıl olacağı merak konusu olurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsle mücadele sürecinde turistik tesislerin "Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu" alabilmeleri için kriterler belirlendi. Otellerde "izolasyon alanları ve odaları" oluşturma şartı kriterlerin başında yer aldı.

Corona virüs sonrası turizm sektörünün nasıl olacağı merak konusu olurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsle mücadele sürecinde turistik tesislerin "Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu" alabilmeleri için kriterler belirlendi. Otellerde "izolasyon alanları ve odaları" oluşturma şartı kriterlerin başında yer aldı.