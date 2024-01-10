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Tatil öncesi kayak merkezinde rezarvasyon yoğunluğu oluştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 11:48
Sömestr tatili öncesi kayak merkezlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan'ın konuğu olan turizmci Bora Kanber anlattı.
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