Tatil kredisi kimlere verilecek? Tatil kredisi başvuruları ne zaman başlayacak ve şartları neler? |Video

Son dakika haberi; Tatil kredisiyle ilgili tüm detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. Tatil kredisine kimler başvurabilecek? Başvurular ne zaman başlıyor ve şartlar neler? 10 bin TL tatil kredisi çeken ne kadar geri faiz ödemesi yapacak? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Son dakika haberi; Tatil kredisiyle ilgili tüm detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. Tatil kredisine kimler başvurabilecek? Başvurular ne zaman başlıyor ve şartlar neler? 10 bin TL tatil kredisi çeken ne kadar geri faiz ödemesi yapacak? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

TATİL DESTEK TÜKETİCİ KREDİSİ

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;

Bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk geliyor.

Uygulamaya dahil olacak firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.

TATİL DESTEK KREDİ KARTI UYGULAMASI

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacaktır. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.

Tatil Destek Kredi Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.