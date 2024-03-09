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Tatil hayaliniz kabusa dönüşmesin

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Giriş: 09.03.2024 12:41
Güncelleme:09.03.2024 12:41
Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, 2024 turizm sezonu öncesi tatil planı yapacaklara uyarıda bulunarak, sahte site ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara dikkat çekti.
Tatil hayaliniz kabusa dönüşmesin
Tatil hayaliniz kabusa dönüşmesin
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