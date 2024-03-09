Tatil hayaliniz kabusa dönüşmesin

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, 2024 turizm sezonu öncesi tatil planı yapacaklara uyarıda bulunarak, sahte site ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara dikkat çekti.