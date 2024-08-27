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Taşıt alım satımında yeni dönem! Ticaret Bakanlığı resmen duyurdu! Artık zorunlu olacak...

Taşıt alım satımında yeni dönem! Ticaret Bakanlığı resmen duyurdu! Artık zorunlu olacak...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 11:10
Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında çok sayıda yeni kural getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kullanılması zorunlu hale getirildi. İşte tüm değişen kurallar...
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