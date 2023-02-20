Taşınma ve barınma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?  Yardımlardan kimler, hangi ölçüde, nasıl yararlanacak?

Türkiye'yi yasa boğan afet sonrası yapılacak barınma desteğinin detayları belli oldu. Afetzedelere taşınma ve barınma için AFAD tarafından karşılıksız destek sağlanacak. Bir yıl boyunca ev sahiplerine 60 bin lira, kiracılara 24 bin lira kira yardımı yapılacak. Barınma desteği için hesap açılması ya da kira kontratı zorunluğu da bulunmuyor. Peki depremzedeler başvuruları nasıl yapacak? İşte detaylar...

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