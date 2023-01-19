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Taşeron çalışanlarına kadro müjdesi! İki ayda da birer maaş ödül! THY'den personellerine sevindiren haber...

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2023 09:24
Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yaptığı açıklamada THY adına taşeron şirketlerde çalışan personellerin kadroya alınacağını belirtti. Bolat ayrıca "Nisan ve temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz." dedi. İşte detaylar...
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