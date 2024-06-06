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Tarsus'ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 09:58
Mersin'in Tarsus ilçesinde yerli tohum buğday hasadı yapıldı. Tarsus Belediyesi tarafından hasadı gerçekleştirilen buğdaylar, dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak için un haline getirilecek.
Tarsus’ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı
Tarsus'ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı
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