Tarladan markete fahiş fiyat farkı! Bakanlık fırsatçılara geçit vermeyecek

Tarladan çıkıp vatandaşın sofrasına kadar gelen sebze ve meyvede fahiş fiyat farklı tepki çekmeye devam ediyor. Üretici ve tüketici kaybederken arada bulunan komisyoncular kazanmaya devam ediyor. Bu süreçte bir de yaşanan israflar üreticinin ve vatandaşın cebini yakıyor. Bakanlık fırsatçılara geçit vermemek için çalışmalarını sürdürüyor. Eylül ayı itibariyle hal ve perakende yasası için harekete geçilecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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