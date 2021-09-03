03 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Tarladan markete fahiş fiyat farkı! Bakanlık fırsatçılara geçit vermeyecek

Tarladan markete fahiş fiyat farkı! Bakanlık fırsatçılara geçit vermeyecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2021 10:10
Güncelleme:03.09.2021 12:15
Tarladan çıkıp vatandaşın sofrasına kadar gelen sebze ve meyvede fahiş fiyat farklı tepki çekmeye devam ediyor. Üretici ve tüketici kaybederken arada bulunan komisyoncular kazanmaya devam ediyor. Bu süreçte bir de yaşanan israflar üreticinin ve vatandaşın cebini yakıyor. Bakanlık fırsatçılara geçit vermemek için çalışmalarını sürdürüyor. Eylül ayı itibariyle hal ve perakende yasası için harekete geçilecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte kira artışının sebebi!
İşte kira artışının sebebi!
Uluslararası finans kuruluşları tahmin büyüttü
Uluslararası finans kuruluşları tahmin büyüttü
Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Enflasyon rakamları beli oldu
Enflasyon rakamları beli oldu
Sofrada çatalı yakan zincir!
Sofrada çatalı yakan zincir!
Yeni düzenleme geldi, ikinci el alım-satım yapacaklar dikkat...
Yeni düzenleme geldi, ikinci el alım-satım yapacaklar dikkat...
Sezon erken bitti! Fiyatları düştü
Sezon erken bitti! Fiyatları düştü
İhracatta yeni rekor!
İhracatta yeni rekor!
Tarla ve market fiyatı farkı arttı
Tarla ve market fiyatı farkı arttı
Emekli ikramiyesi 30 bin lira artacak
Emekli ikramiyesi 30 bin lira artacak
Herkes bunu konuşuyor! İşte 10 sebep
Herkes bunu konuşuyor! İşte 10 sebep
Kanal İstanbul için hatıra para basıldı!
Kanal İstanbul için hatıra para basıldı!
Daha Fazla Video Göster