Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 318 milyon 43 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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