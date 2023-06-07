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Tarımda yeni yol haritası

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Giriş: 07.06.2023 15:56
Gıda fiyatları düşürülecek, tarımda gıda güvenliği ön planda çiftçinin refahını artırıcı tedbirler alınacak, TARGİB kurulacak ziraat mühendisleri ile gençlere bedelsiz arsa verilecek Aile ve Gençlik bankası 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi sağlayacak. Tarım Kredi Kooperatifleri yem ve gübre sektörüne girecek.
Tarımda yeni yol haritası
Tarımda yeni yol haritası
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