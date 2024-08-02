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Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacak

Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacak

İHA
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Giriş: 02.08.2024 10:44
İhaleye çıkacak olan Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB, bin kişiye iş istihdamı sağlarken 7 bin 650 ton et üretimi ile Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacak.
Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacak
Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacak
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