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Tarım Kredi'de okula dönüş indirimi

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 16:41
Tarım Kredi Koopertif Marketler, yeni okul dönemi için hazırlandı. Bisküviden çikolataya, krakerden süt ve süt ürünlerine kadar raflardaki birçok ürüne indirim uygulandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
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