Tarım Kredi’de okula dönüş indirimi

Tarım Kredi Koopertif Marketler, yeni okul dönemi için hazırlandı. Bisküviden çikolataya, krakerden süt ve süt ürünlerine kadar raflardaki birçok ürüne indirim uygulandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.

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