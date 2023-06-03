03 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Tarım Kredi yaz indirimleri başladı! Hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi yaz indirimleri başladı! Hangi ürünler indirimde?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2023 11:07
Son dakika haberleri… Tarım Kredi marketlerinde yaz indirimleri başladı, fiyatlara yansıdı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ canlı yayında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarım Kredi yaz indirimleri başladı!
Tarım Kredi yaz indirimleri başladı!
Fahiş kira artırana ceza
Fahiş kira artırana ceza
Asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
Asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
Mayıs ayında rekor ihracat
Mayıs ayında rekor ihracat
Büyük dönüşüm başlıyor
Büyük dönüşüm başlıyor
Maaşı bağlanmayan EYT’liler dikkat
Maaşı bağlanmayan EYT’liler dikkat
Temmuz zammı açıklaması!
Temmuz zammı açıklaması!
Asgari ücrette alt sınır belirlendi
Asgari ücrette alt sınır belirlendi
Asgari ücret zammında referans miktar!
Asgari ücret zammında referans miktar!
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Seçim sonrası altın piyasası! Alım fırsatı...
Seçim sonrası altın piyasası! Alım fırsatı...
Daha Fazla Video Göster