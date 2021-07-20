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Tarım kredi, üreticilere bu yıl 600 milyon liralık faizsiz kredi imkanı sağladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2021 12:03
Tarım kredi, çiftçileri faizsiz finansman kredileriyle desteklemeyi sürdürüyor. Bu yılın ilk 6 ayında kooperatif ortaklarına sunulun faizsiz kredi imkanları toplamda 600 milyon lirayı buldu.

Çiftçilere faizsiz finansman desteği sürüyor. Tarım kredi genel müdürü Fahrettin Poyraz, kullandırılan krediler içerisinde faizsiz kredilerin ağırlığını artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Çiftçileri faizdeki dalgalanmalardan korumak için "tarımsal girdilerin sabit oranla kredilendirilmesi" uygulamasını sürdüren kooperatif, hali hazırda akaryakıt haricindeki tüm girdileri sabit oran üzerinden kredilendirme imkanı sunuyor.

Tarım kredi, çiftçilere alternatif finansman kaynakları oluşturmayı da sürdürüyor. Bu çerçevede bereketli kredi, hasat vadeli motorin kredisi, kısa vadeli yem kredisi, kurban vadeli yem kredisi gibi yeni faizsiz kredileri kullanıma sunduklarını belirten Poyraz, söz konusu ürünlere büyük ilgi olduğunu söyledi.

Tarım Kredi'nin sunduğu finansmanlar kapsamında, bu yılın ilk 6 ayında 225 milyon liralık hasat vadeli motorin kredisi, 165 milyon liralık kurban vadeli yem kredisi, 130 milyon liralık kısa vadeli yem kredisi ve yılın ilk 4 ayında 80 milyon liralık bereketli kredi kullandırıldı.

Kooperatif böylece bu yıl toplamda 600 milyon liraya varan faizsiz kredi imkanını çiftçilere sağlamış oldu.

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