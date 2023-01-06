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Tarım Kredi Marketlerinde indirim! Hangi ürünlerde indirim var?

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 16:34
Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde ucuz ürün imkanı… Temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere birçok ürün indirimli. A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu detayları aktardı.
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Tarım Kredi Marketlerinde indirim
Tarım Kredi Marketlerinde indirim
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