Tarım Kredi Marketlerinde indirim! Hangi ürünlerde indirim var?

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde ucuz ürün imkanı… Temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere birçok ürün indirimli. A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu detayları aktardı.

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