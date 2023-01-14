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Tarım Bakanlığı'ndan çiftçiye destek! 184 milyon 968 bin 632 TL'lik tarımsal ödeme hesaplara yattı

A Haber
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Giriş: 14.01.2023 09:49
Tarım Bakanlığı üretimin kaynağı olan çiftçiye desteklerini sürdürüyor. Yaklaşık 185 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırıldı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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