28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Tam kapanma sonrası AVM'lerde yeni dönem

Tam kapanma sonrası AVM'lerde yeni dönem

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2021 09:55
Güncelleme:28.04.2021 10:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma kararını açıklamasının ardından gözler perakende sektörünün kalbinin attığı AVM'lere çevrildi. AYD yönetimi, 3 hafta kepenk kapatacak olan mağazalardan kira almayacağını açıkladı.
Tam kapanma sonrası AVM'lerde yeni dönem
Tam kapanma sonrası AVM'lerde yeni dönem
Esnafa tam kapanma desteği yolda
Esnafa "tam kapanma" desteği yolda
Altın artacak mı?
Altın artacak mı?
Dört dörtlük proje! İstanbul trafiğine büyük katkı
Dört dörtlük proje! İstanbul trafiğine büyük katkı
Esnafa yeni destekler gelecek mi?
Esnafa yeni destekler gelecek mi?
Dünyadan kripto para düzenlemeleri
Dünyadan kripto para düzenlemeleri
Yeni sistemin detayları belli oldu
Yeni sistemin detayları belli oldu
Kripto para ne kadar güvenli?
Kripto para ne kadar güvenli?
FED'in faiz kararı ne olur?
FED'in faiz kararı ne olur?
Kısa çalışma ödeneği uzadı
Kısa çalışma ödeneği uzadı
Evde aydınlatma nasıl olmalı?
Evde aydınlatma nasıl olmalı?
Kısa çalışma ödeneği uzadı
Kısa çalışma ödeneği uzadı
Daha Fazla Video Göster