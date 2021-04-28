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Tam kapanma sonrası AVM'lerde yeni dönem
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma kararını açıklamasının ardından gözler perakende sektörünün kalbinin attığı AVM'lere çevrildi. AYD yönetimi, 3 hafta kepenk kapatacak olan mağazalardan kira almayacağını açıkladı.