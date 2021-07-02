02 Temmuz 2021, Cuma
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Taksitte yeni dönem! Taşıt kredisi vadesi ne kadar oldu?
Son dakika haberi... Taksit sayılarına yeni düzenleme geldi. Cep telefonu ve elektrikli aletlerin taksitli satışlarında maksimum taksit sayısı belirlendi. Yeni düzenlemeye göre fiyatı 3.500 TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay taksit yapılacak. Mobilya, tablet ve bilgisayar gibi ürünler için de taksit sayısı düzenlemesi yapıldı. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.